女子聊天太認真 遭賊扒包無感

王嫌趁機偷竊遭監視器拍下。（葉書宏翻攝）

48歲王姓男子11日上午9時許，徒步行經新北市中和區某國小門口，發現35歲謝姓女子正在與朋友聊天，趁謝女不注意之際，趁機將包包竊走得手900元，王嫌得手後隨機將包包丟棄。

謝女事後發現包包遭竊報警，警方調閱監視器循線約談王嫌到案，訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)