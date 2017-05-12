疑憂鬱症所苦 小黃運將車內燒炭身亡

58歲陸姓小黃運將，今天下午被民眾發現，在正勤路旁車內燒炭身亡，民眾路過驚覺運將躺在副駕駛座，但車子未發動、車窗緊閉，明顯有異，趕緊通報119。警消在車內發現炭盆及木炭，確認死者是家住附近國宅的陸姓男子，家屬透露，他有憂鬱症，曾說心情不好，沒想到就此走向絕路。警方隨後也在住家發現男子遺留「想媽媽」的字條及藥袋，後續將交由檢方相驗。

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(中時)