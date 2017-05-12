原鄉警分局秀泰雅族語 向警花媽媽致敬

和平分局長高誌良（左）致贈康乃馨，向身兼母職的女警致敬。（和平警分局提供）

位處原鄉的和平警分局舉辦最具「原味」的感恩女警活動。（和平警分局提供）

位處原住民自治區的台中市和平警分局，上午舉辦最具「原味」的感恩活動，分局長高誌良自掏腰包分送康乃馨、蛋糕給女性同仁，並以泰雅族語「Mhway su YaYa」向母親致敬。

員警們互祝佳節愉快，有人小秀泰雅族語，不慎「走音」念成「摸懷樹雅亞」，引來哄堂大笑。高誌良肯定分局內女警的亮眼表現，承諾會建立友善工作環境，祝福媽媽們常保健康與喜樂。

(中時)