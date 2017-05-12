殺小燈泡凶手免死 司改委員王薇君：氣死了！

法官以精神病患為由，讓殺害小燈炮的凶手王景玉免死。司改國是委員、兒童權利促進會理事長王薇君直呼「氣死了」，她痛罵殺人犯有再犯可能卻免死？這是什麼法官？什麼司法？難道要王景玉獲假釋後，再趴趴走到處殺小孩，製造下一個悲劇嗎？

今年3月小燈泡遇害周年，小燈泡媽媽王婉瑜在臉書發文悼女「這些日子以來，沒有一天不想念，沒有一天不落淚」。與她同分組參與國是會議的王薇君說，雖然不能代替她發言，但法官讓殺童凶手判處無期徒刑，完全漠視被害人家屬的權益與心理，讓人無法接受。

(中時)