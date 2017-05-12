溫馨母親節 分局長慰勞女性同仁及警眷
母親節前夕，台南市警察局第六分局長吳清飛卸下平日工作時嚴謹、鐵漢的一面，今天前往各單位致贈每位同仁美麗的康乃馨，要求男性同仁轉偉大的老婆或媽媽，而女性同仁除康乃馨花束之外，還另加贈精緻蛋糕，感謝她們在工作崗位上的努力與付出。
吳清飛指出，民主時代來臨，工作講求性別平等，第六分局的女警同仁們也擔負像男警一樣的工作，但她們個個熱心盡職、不辭辛勞兼負家庭與工作的雙重負擔，表現不比男警遜色。
吳清飛為體恤所有女性同仁（女警、事務員、雇員及志工媽媽）長期以來對分局的貢獻及辛勞，特別選在母親節前夕，親自贈送分局每位女性同仁及所有警眷美麗的康乃馨鮮花及精緻蛋糕，誠摯地表達對她們的感謝與敬意，也祝福天下所有偉大的媽媽們「母親節快樂」。
(中時)
關鍵字：母親節
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