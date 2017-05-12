日本抗議 美軍深夜在沖繩跳傘訓練
美國海軍陸戰隊的MV22新型魚鷹號運輸機10日深夜在沖繩舉行傘兵跳傘訓練，有士兵降落在民間的農地裡。日本防衛大臣稻田朋美12日在記者會上表示，日本政府感到非常遺憾，已向美方提出抗議，要求勿再發生類似事件。
1名美國陸軍士兵10晚間在沖繩進行跳傘訓練時，降落在離美軍伊江島輔助機場約50公尺的民間菸葉田裡，所幸無人受傷。沖繩縣伊江村立即透過防衛省沖繩防衛局，要求美方勿再讓類似事件發生。
有目擊者表示，當時是由2架魚鷹機編隊，每1架共有6名士兵跳傘，其中1人在10日晚間10時45分左右被發現降落在民間的農地裡，之後便停止訓練。
稻田12日在內閣會議後的記者會上表示，「在沖繩美軍嘉手納基地等地舉行夜間跳傘訓練乃違反美日政府兩國的協議，根據日美的協議，有例外情形時，可以在嘉手納基地進行夜間跳傘訓練。」
「這次的訓練為何算是例外的情形，美方並沒有向日本充份說明，也沒有達成共識便強行舉行夜間跳傘訓練，對此感到十分遺憾。」
(中時)
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