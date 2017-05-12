北韓核試場加強「隱身術」 核試爆時機難捉摸

最新衛星圖顯示北側的屋頂被漆上了迷彩色。(圖/38 NORTH)

北韓要進行第6次核爆的傳聞不斷，4月兩個北韓的重要節日太陽節、建軍節讓全世界都風聲鶴唳，而近日監測北韓豐溪里核試場的衛星圖顯示，試場內部的活動量較前幾周大幅減少，最大的改變是指揮中心的建築加強了「隱身術」，屋頂被漆成了迷彩色。而就目前這些建少的活動頻率來看，研究員表示很難去判斷核試爆究竟取消與否以及核試爆的時機。

美國約翰斯霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)專門監測北韓的組織《北緯38度》(38 North)，10日公布了5月2日到3日的北韓豐溪裡的衛星圖中顯示，核試場北門的活動量頻率較前幾周減少許多，除了一輛令人懷疑的火車車廂停在北門附近外，還有一輛黑色車被發現停在主要行政區域，除此之外就沒有太多車輛的活動。而仍有人北門對外隧道進行抽水作業，疑似是在保持核試場的理想環境。

另外，建築物與建築物之間也鮮少有人往來，至於過去幾個月都會看到有人在試場內空地活動，疑似是在打排球做為宣傳用途，不過近日的衛星圖也都沒看到人在打排球了。

最大的改變在於，北韓將其中兩棟指揮中心建築物的屋頂塗上了迷彩塗層，試圖讓建築物不易被從空中觀察到，目的在於不想讓人發現、監視和成為空襲的目標，此舉屬於防衛的性質，北韓在2011年曾也對主要行政區的建築漆過迷彩漆，不過已經隨著時間而褪色。

據該報導分析，單從近日豐溪里核試場衛星圖顯示的活動來看，表示很難去判定目前核試爆是否已經取消，不過也不排除是核試場已經準備就緒，隨時有進行第6次核試的可能。

(中時電子報)