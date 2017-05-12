WHA未受邀 蔡英文：不應因政治考量 被排除在外

蔡英文總統今日出席國際護師節聯合慶祝大會致詞時再度強調，台灣是全球衛生體系的一環，不應該因政治考量，被排除在外。（池雅蓉攝）

蔡英文總統上任近1年，今日出席國際護師節聯合慶祝大會致詞時，再度提到台灣未受邀出席世界衛生大會一事，她提及，今年大會討論重點之一是失智症的公共衛生應對策略，台灣不論是既有照顧經驗，或是新政策推動，都有與各國交流的必要性。她也強調，台灣是全球衛生體系的一環，不應該因政治考量，被排除在外。

蔡英文說，從公共衛生的角度切入，護理專業的國際參與，也是非常重要，即將登場的世界衛生大會，今年要討論的重點之一，是失智症的公共衛生應對策略，護理專業如何延伸到社區，如何延伸到非傳染性的疾病的預防、防護，已經是許多國家共同課題。

蔡英文強調，在台灣面對人口老化挑戰，無論是既有照顧工作經驗，或是新政策推動，都有跟各國交流的必要性。她再次強調，台灣是全球衛生體系的一環，「不應該因為眾所周知的政治考量，而被排除在外」。

蔡英文也提及，她相信護理專業對於健康關懷重視，是不分國際的普世價值，未來也會繼續在國際上發生，繼續分享經驗給全世界。

(中時)