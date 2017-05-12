感恩媽媽 彰化溪州水尾學童「足」有孝
彰化縣溪州鄉水尾國小今天在校內舉行母親節感恩會，受邀到校的媽媽或阿公阿嬤們，欣賞孩子才藝表演，學生則大聲說出心中感謝的化，並為家人穿上襪子，場面相當溫馨感人。
「足」感心。水尾國小在母親節前夕辦理感恩活動，家中擔起學童主要照顧責任者受邀到學校來，學童們紛紛獻上才藝表演、再一一大聲說出「心內話」感謝媽媽、或阿公阿嬤，接著還親自為媽媽們套上襪子表孝心，不少在座的媽媽或爺奶們忍不住露出靦腆、會心的笑容，有人甚至當場感動落淚，每個人心中都暖暖的。
校長林素鳳表示，利用溪州焚化爐回饋金補助，學校每年都辦理母親節感恩會，今年特別規劃「母親真偉大體驗活動」，藉由感恩活動，讓學生有機會大聲向媽媽或家人說聲「我愛您」，藉此培養體貼父母、家人的辛勞與孝心。
學生鐘可芯說，「今天非常開心，看到每位同學都很認真表演，把最好的表現送給媽媽」。另名學生鐘宜珈的阿嬤則表示說：「很歡喜啦！心中覺得足溫暖，最重要的還是平常時就要乖乖聽話啦！」
(中時)
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