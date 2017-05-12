感恩媽媽 彰化溪州水尾學童「足」有孝

彰化縣溪州鄉水尾國小今天在校內舉辦母親節感恩會活動，安排學童當面對媽媽說出心中感謝，有孩子說著說著感動落淚。（謝瓊雲攝）

彰化縣溪州鄉水尾國小每年都會利用溪州焚化爐的補助金舉辦母親節活動，今天在校內舉辦母親節感恩會，邀請學童的母親或主要照顧者到校來溫馨互動，場面感人。（謝瓊雲攝）

媽媽難得專程到校出席活動，學童們興奮線上才藝與精心繪製的卡片感謝媽媽照顧養育的辛勞。（謝瓊雲攝）

彰化縣溪州鄉水尾國小今天在校內舉行母親節感恩會，受邀到校的媽媽或阿公阿嬤們，欣賞孩子才藝表演，學生則大聲說出心中感謝的化，並為家人穿上襪子，場面相當溫馨感人。

「足」感心。水尾國小在母親節前夕辦理感恩活動，家中擔起學童主要照顧責任者受邀到學校來，學童們紛紛獻上才藝表演、再一一大聲說出「心內話」感謝媽媽、或阿公阿嬤，接著還親自為媽媽們套上襪子表孝心，不少在座的媽媽或爺奶們忍不住露出靦腆、會心的笑容，有人甚至當場感動落淚，每個人心中都暖暖的。

校長林素鳳表示，利用溪州焚化爐回饋金補助，學校每年都辦理母親節感恩會，今年特別規劃「母親真偉大體驗活動」，藉由感恩活動，讓學生有機會大聲向媽媽或家人說聲「我愛您」，藉此培養體貼父母、家人的辛勞與孝心。

學生鐘可芯說，「今天非常開心，看到每位同學都很認真表演，把最好的表現送給媽媽」。另名學生鐘宜珈的阿嬤則表示說：「很歡喜啦！心中覺得足溫暖，最重要的還是平常時就要乖乖聽話啦！」

(中時)