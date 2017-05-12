36歲B咖女星搶到豪門飯票 小7歲霍啟文認愛：她是好女孩

霍啟文被拍到深夜牽著女星王秀琳。(取自東網)

29歲霍啟文年輕有為，被視為霍家第三代接班人。(取自霍啟文微博)

香港已逝富商霍英東的29歲孫子霍啟文年輕有為，擁有俊帥外型加上低調行事作風，讓他被視為霍家第3代接班人，日前更被爆出秘戀天王郭富城舊愛、36歲香港女歌手王秀琳，霍啟文今(12日)也以一句「她是好女孩」，認了這段相差7歲姊弟戀。

王秀琳自出道以來成績平平，不如感情生活般精采，曾與郭富城、謝霆鋒傳緋聞，也被直擊和黃曉明泡夜店，近來更被港媒拍到與霍啟文等友人相約尖沙嘴夜店後，之後直接回到霍啟文位於九龍區豪宅，甜蜜共處2小時才由霍啟文親自送回家，互動宛如情侶。

霍啟文今日接受港媒訪問，也以一句「她是好女孩」，低調認了這段姊弟戀，僅透露兩人經朋友介紹認識。據悉，王秀琳為嫁入豪門，明顯修身養性，以往熱愛夜生活的她，如今除了跟霍啟山同行聚會，其他一律拒絕，還親自為男友洗手作羹湯，欲用廚藝套牢男友心。

29歲霍啟文年輕有為，被視為霍家第三代接班人，22歲已取得英國杜倫大學金融和會計雙學位，近年投入家族集團工作，負責集團的香港物業租賃、國內房地產開發及財務，加上又擁有俊帥外表，被不少網友譽為「霍家最帥」，微博吸引5萬多粉絲追捧。

(中時電子報)