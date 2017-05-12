獨老的一句道別 讓社工哽咽了
長期投入獨老照顧的華山基金會屏東站長陳雅雲，日前接到一名長輩傳來癌末消息，已由女兒接回台北入住安寧病房就近照顧，對方特地透過通訊軟體跟她道別，讓她鼻酸的說，雖然不捨，但至少還來得及說再見，而經歷過生離死別，也讓人更學會珍惜。
「爺爺是去年才轉介的個案」，陳雅雲說，已高齡80歲的他，因手傷導致無法工作，獨居僅能依靠鄰居接濟，長期營養不良，感覺非常瘦弱；起初個性孤僻，始終婉拒跟其他長輩一起出遊的邀約，經再三哄騙，才願意踏出家門，也終於看到臉上久違笑容。
日前因不斷拉肚子，以為是單純水土不服，或是胃出毛病，只吃成藥緩解症狀，後來仍無法改善，就醫後竟被診斷出大腸癌末期，考量年事已高，決定拒絕手術；陳雅雲這段期間總會到病房探視，日前突然發現病房空了，詢問院方才知道已經出院。
後來察看手機，爺爺用LINE傳來訊息，指稱要被接回台北了，「很感動他還記得要跟我說一聲」，陳雅雲哽咽地說，在華山這幾年，有很多的道別，是用一道鎖、一張遺照或是一位鄰居來告訴我們，他走了，這次能有機會和長輩道別，雖然不捨，但至少還來得及說再見。
他們的工作等於在陪長輩走完人生最後一程，陳雅雲說，幾乎每月都在歷經生離死別，讓她更懂得珍惜在一起的日子，不管是家人、親友，抑或是服務過的長輩。
(中時)
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