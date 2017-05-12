屬於妳們的節日 左營警長暖贈康乃馨

高雄市左營分局長李謀旺（右三）今天贈送康乃馨花束給女警，祝母親節快樂，男警也分享喜悅。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局長李謀旺（左）今天贈送康乃馨花束給女警，祝母親節快樂，女警驚喜溫馨。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局長李謀旺（左一）與副分局長張忠義（左二）今天分贈康乃馨花束給女警，祝母親節快樂，男警分享喜悅。（呂素麗翻攝）

5月是屬於母親們的溫馨時光，高雄市左營分局分局長李謀旺特別選在母親節前夕，今天以康乃馨花束，向分局女警，現在和未來的母親們致上敬意，氣氛溫馨。

李謀旺表示，女警在以男性為多數的職場中，表現巾幗不讓鬚眉，另一方面也要兼顧家庭，當孩子心目中萬能的好媽媽，可謂蠟燭多頭燒。

他說，自己由衷佩服且肯定每位女性同仁身兼數職付出的努力，希望女性同仁為兒女及為工作辛苦之餘，更別忘了好好愛自己，找時間休閒紓壓，當個快樂的女人。

女警們收到分局長贈送的康乃馨，驚喜中更感溫馨。

(中時)