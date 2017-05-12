屬於妳們的節日 左營警長暖贈康乃馨
5月是屬於母親們的溫馨時光，高雄市左營分局分局長李謀旺特別選在母親節前夕，今天以康乃馨花束，向分局女警，現在和未來的母親們致上敬意，氣氛溫馨。
李謀旺表示，女警在以男性為多數的職場中，表現巾幗不讓鬚眉，另一方面也要兼顧家庭，當孩子心目中萬能的好媽媽，可謂蠟燭多頭燒。
他說，自己由衷佩服且肯定每位女性同仁身兼數職付出的努力，希望女性同仁為兒女及為工作辛苦之餘，更別忘了好好愛自己，找時間休閒紓壓，當個快樂的女人。
女警們收到分局長贈送的康乃馨，驚喜中更感溫馨。
(中時)
關鍵字：康乃馨
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