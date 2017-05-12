川普簽行政命令查大選 民主黨批限投票資格
美國總統川普自去年當選以來聲稱，有人在大選中舞弊，導致他比民主黨對手希拉蕊(Hillary Clinton)少了將近300萬張普選票。美東時間11日，川普簽署新的行政命令，副總統彭斯（Mike Pence）將領導委員會，檢視全國的選民登記制度。民主黨抨擊，川普此舉將限縮選舉資格，令貧窮及少數族裔選民更難投票。
據東網報導，川普11日簽署行政命令，將建立「總統選舉誠信諮詢委員會」(Presidential Advisory Commission)，並由彭斯等人領導。彭斯表示，將致力於加強選舉的公平、保護及維繫一人一票的原則，保障民主。該委員會將檢視選民登記、尋找登記制度及投票制度中可能導致種票的漏洞。白宮副發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，該委員會由共和民主兩黨代表共12人組成，當中包括地方選舉官員及專家。
不過，現任參議院少數黨領袖舒默（Charles Schumer)表示，該委員會明顯是針對貧窮、年老、拉丁裔及非洲裔的選民而設。
民主黨佛蒙特州議員桑德斯(Bernie Sanders)則是上推特發文，批評這個委員會是來檢查選民舞弊，不過唯一的問題是，這個國家幾乎沒有選民欺詐。他表示，這次調查的目的是鼓勵共和黨的州長及州議員，增加對選民的投票資格限制。
(中時)
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