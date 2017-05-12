奧塞30週年巡迴大展 六福萬怡共享法國藝術餐宴!

台北六福萬怡酒店大廳特別展出特展專屬紀念品。(時藝多媒體提供)

台北六福萬怡酒店於2015年底全新開幕，座落南港四鐵共構區。除了多元精緻的服務體驗以及各種特色餐食美饌，自開幕以來即受到旅客的高度肯定，甫獲Hotel.com最新出爐的「旅客評選最受歡迎獎」金獎！更提倡美學新觀念，將飯店打造成小小美術館，讓飯店傳遞美學思維之餘，更成為文化傳遞的重要平台。包含在客房內及廊道等公共區域加入文創巧思，融合在地設計師藝術創作展示，包含彭泓智先生《太極二十四式》及藝術家吳東勳先生《Bubble Man》等重量級作品。

台北六福萬怡酒店將飯店打造成小小美術館。(時藝多媒體提供)

台北六福萬怡酒店為藝術創作的推廣及努力，讓法國奧塞美術館30週年大展首度來台巡迴，即指定為大展唯一指定入住飯店。自即日起至6月9日期間在酒店大廳，設置美術館拍照立體裝置，與多款特展限定商品陳設，讓旅客共享法國奧塞美術館的典藏藝術！並同步推出『奧塞美術之旅』住房專案，即日起自7月30日止，入住台北六福萬怡酒店『印象左岸奧塞美術之旅』住房專案，除可享有五星級的敘日全日餐廳早餐及全天候的行政樓層餐飲禮賓服務之外，還可免費獲得【印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展】門票及明信片(份數依入住人數贈予)，限量150份，送完為止。此外賓客至旗下餐廳用餐，包含敘日全日餐廳、粵亮廣式料理及The Lounge大廳酒吧消費滿NT$3,000元，亦可獲得【印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展】門票乙張！詳情請上台北六福萬怡酒店官網查詢。

(中時電子報)