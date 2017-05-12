歡慶母親節 皇后媽媽駕到

精采的肚皮舞表演相當吸睛。（范揚光攝）

現場指甲彩繪受到婆婆媽媽們的歡迎。（范揚光攝）

母親節將至，采盟免稅店下午在桃園機場二航廈舉辦「皇后駕到 我的完美嬌媽」活動，讓往來的國內外旅客體驗了不一樣的母親節氛圍。

整場活動由辣媽表演中東肚皮舞揭開序幕，並邀請旅客一起共舞同樂，現場氣氛熱鬧不已。除了叫好叫座的肚皮舞表演，采盟並提供按摩椅體驗及指甲彩繪，深受許多媽媽旅客的歡迎。

此外，現場提供電子互動拍照軟體與二航廈的大螢幕做結合，旅客可自行挑選拍照背景及可愛貼圖，再加上給媽媽的留言與告白，透過觸控螢幕拍攝後，將照片上傳至大螢幕播放。由於功能新奇，不少國內外候機旅客前來排隊拍照，留下美好旅途回憶。

采盟表示，希望透過母親節特別活動，提醒大家平時就要好好地寵愛媽媽，時時將愛與感謝獻給媽媽，讓媽媽每天像皇后一樣充滿自信與快樂。

(中時)