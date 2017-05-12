南投小校辦畫展 編織美術偏鄉教育夢

仁愛國中與親愛國小萬大分校在紙教堂舉辦畫展，並在紙教堂裡大合照。（圖/廖肇祥）

仁愛國中與親愛國小萬大分校在紙教堂舉辦畫展，畫作呈現孩子們山上的生活。（圖/廖肇祥）

南投縣仁愛國中、親愛國小萬大分校12日在紙教堂「流」藝廊舉辦畫展，在民間支持下，校方以社團課程名義開班，雖然成果豐碩，但也凸顯了僵化的體制，讓偏鄉小校無法聘用專任美術教師，在藝術啟蒙的區塊，少了專業師資陪伴。

仁愛國中輔導室主任陳美珍，有感於校內欠缺美術老師，美術課往往是同學們收到一張紙、一盒蠟筆交卷了事，3年前開辦了仁中美術社，邀集學長莊士誠等人認養課程花費，埔里畫家石鈴、吳熙吉、吳衍震上山教畫，傳授同學以多元的媒材來創作，並且帶同學們下山逛美術館培養美感，3年來，累積數十幅風味獨特的作品。

陳美珍表示，這次畫展的主題為「織夢」，是要「編織一個偏鄉美術教育夢」，許多山上的孩子很有美術創作天分，但缺乏專業的老師陪伴引導，在藝術區塊與都會地區產生了落差，自2014年來，3位藝術家不辭辛勞、遠道上山，每周帶領兩個學校的學生創作，打開孩子心靈的一扇窗。

同學們創作的主題包括了山上的生活、部落傳說、大自然動植物、我的夢想等，社團團長古慶安表示，在專業老師帶領引導下，大家懂得用多元的媒材創作，藉由藝術抒發心情想法，感覺離藝術更近了。

仁愛國中校長李孟桂表示，按照101年修訂的「南投縣國中教師每週授課節數表」，每班每週美術課2節，全校各班美術課節數必須湊滿20節才能聘用專任美術教師，仁愛國中僅有9個班級，通常班級數愈少，學校只能優先聘請主科老師，幸好在各界協助下，開立社團聘請師資，讓同學美術天分有了發揮的天地。

(中時)