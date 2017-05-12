美學者：中國從摸石過河 到投石過河

在觀察中國過去三十多年的改革開放歷程時，世界著名未來學家約翰·奈斯比特和多麗絲·奈斯比特夫婦，對「摸著石頭過河」這句話印象深刻。如今，在中國大力倡導一帶一路建設之際，奈斯比特夫婦認為，中國不僅立足於國內發展，同時也致力於與世界各國共同尋求和創造發展機遇，可謂「投著石頭過河」。

新華社報導，奈斯比特夫婦受訪表示，過去多年來中國在努力實現國內經濟騰飛的同時，也不斷加強與海外特別是亞非拉等各國的聯繫，建立合作的基礎，這就像一個不斷往河裡投進石頭的過程，這樣就能夠過河前行並摸索新的路子，新絲綢之路也得以暢通。

奈斯比特夫婦認為，一帶一路倡議致力於機遇共享、挖掘潛力和共同參與。2013年習近平提出一帶一路倡議時，奈斯比特夫婦就認為這一倡議「極具潛力」。認為其重塑全球化新格局，奈斯比特夫婦與全球社會、經濟、政治趨勢觀察家龍安志合作的新書《世界新趨勢》這樣寫道。

隨著中國經濟的騰飛，中國企業奔赴海外各地，在全球範圍內拓展空間，實現合作共贏。約翰·奈斯比特說：「中國的成功故事還沒有結束。」他指出，中國的成功故事從國內走向國外，還在繼續進行，不斷展開。他強調，令他印象深刻的是，中國提出的“一帶一路”倡議是致力於全球發展，並且讓各國民眾都受益。

2015年初，奈斯比特夫婦發布《大變革》一書時，他們觀察到，世界迎來大變革時期，未來發展的趨勢是多中心，而不再是以西方為中心，中國在這個過程中是改變格局的重要驅動力。

奈斯比特夫婦曾出版《世界新趨勢》與《大變革》等書，對於中國的發展，奈斯比特夫婦多年一直保持密切關注和濃厚興趣。多麗絲·奈斯比特說，中國是個令人興奮的國家；約翰·奈斯比特說，中國的持續飛躍發展「令人驚詫，我們必須總是睜大眼睛觀察」，多麗絲興奮地說。

在專訪中，奈斯比特夫婦深入分析一帶一路倡議給海外民眾帶來的益處，他認為一帶一路是一個平台，讓大家發現機遇並獲益，這不是簡單的援助，而是讓大家都參與其中而且有滿足感和成就感，體現了合作和參與精神。他們還舉例說，通過提供通信技術等設備和手段，中國企業幫助各國包括非洲國家的婦女改變了工作和生活模式。

奈斯比特夫婦認為，中國還有很多發展潛力，伴隨經濟發展，教育將大力開發人們的創造力，從而推動未來的繼續發展。而談到未來世界的發展，他們認為，雖然現實中有困難、有衝突，但總體來看，只要人們有憧憬、有目標，具有建設性態度和進取精神，世界可以變得更美好。他們認為，一帶一路倡議將會使中國和世界各國合作共贏，是創造和引領世界趨勢的決定性力量。

(旺報)