避免再失言 蔡英文：等媒體出去就可自由交談

總統蔡英文（圖）12日在總統府接見高爾夫球名將涂阿玉及夫婿陳碧宗，蔡總統說能看到心目中的偶像，真的很高興。 (圖/中央社資料照)

總統蔡英文昨（11）日出席活動時，提到有人質疑她執政後，街上陳抗不斷，她表示，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」此話一出，立刻引起社會議論。而為避免再次造成失言風波，蔡總統今出席公開場合時，一見到媒體就說，「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談。」

蔡總統昨接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人時，因一句，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」惹出不小爭議。雖總統府事後澄清，稱總統的意思是鼓勵大家勇於表達意見，作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求；不過，外界仍認為蔡總統此次是失言，掀起熱烈討論。

據《蘋果日報》報導，總統蔡英文今上午接見高爾夫球名將涂阿玉時，致詞結束後見到後方的攝影機，就直呼，「喔，我們今天是有媒體在場的，沒想到說這場有。」隨後更半開玩笑地說道，「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談。」顯得格外小心。

(中時電子報)