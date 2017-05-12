避免再失言 蔡英文：等媒體出去就可自由交談
總統蔡英文昨（11）日出席活動時，提到有人質疑她執政後，街上陳抗不斷，她表示，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」此話一出，立刻引起社會議論。而為避免再次造成失言風波，蔡總統今出席公開場合時，一見到媒體就說，「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談。」
蔡總統昨接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人時，因一句，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」惹出不小爭議。雖總統府事後澄清，稱總統的意思是鼓勵大家勇於表達意見，作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求；不過，外界仍認為蔡總統此次是失言，掀起熱烈討論。
據《蘋果日報》報導，總統蔡英文今上午接見高爾夫球名將涂阿玉時，致詞結束後見到後方的攝影機，就直呼，「喔，我們今天是有媒體在場的，沒想到說這場有。」隨後更半開玩笑地說道，「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談。」顯得格外小心。
(中時電子報)
關鍵字：蔡英文
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