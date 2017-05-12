銳2軍賽大復活 若升1軍桃猿如虎添翼
2度回鍋加盟Lamigo桃猿的洋投銳，自三月來台就暫待在2軍調整，經過之前5場出賽(2場先發3場中繼)後，今在2軍列行賽對統一獅之戰，投出5局沒被安打無失分佳作，拿下桃猿此役5比0獲勝的勝投，如果他維持好狀況被升1軍，桃猿的洋投戰力勢必如虎添翼。
銳現暫被桃猿列為第4號洋投，隨時待命升1軍，不過目前1軍3位洋投表現穩定，史博威拿下6勝0敗與1.03自責分，道恩斯也有出色的4勝0敗與2.64自責分率，賽格威4勝3敗與3.63自責分率。就成績看來，史博威與道恩斯短期內應不會動，賽格威日後若表現下滑，還有銳隨時取代，有利穩固戰績第1地位。
銳2010年至2012年連續3年效力桃猿(2010年Lanew熊)，2013年轉效日職樂天，2014年第1次回鍋，2015年與2016年回日職樂天，由於過去4年在桃猿留下36勝30敗與平均2.78自責分率，今年2度鳳還巢投效老東家。只是他今年已42歲，續航力與球威有無下滑，是教練團比較關心的重點。
(中時電子報)
關鍵字：樂天
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