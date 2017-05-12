MLB》大都會厄運還沒完 終結者血栓恐動刀
大都會隊先發輪值傷兵頻傳，如今終結者也傳噩耗，3月中才因家暴遭大聯盟禁賽15場的法米利亞(Jeurys Familia)，近日再傳出肩膀出現血栓，恐怕將動刀，讓大都會更陷入愁雲慘霧。
法米利亞10日面對舊金山巨人吞下本季首場救援敗後，9局上救援登板，但僅解決1人次，送出2保送，失掉3分自責分，隔日檢查右肩出現血栓，哈維先前也曾因胸廓出口症候群動刀，醫生不排除法米利亞出現相同情況。他本季至今11場出賽，4場救援機會奪3勝，去年56場救援機會奪51勝。
大都會隊開季至今很「投」痛，「雷神」辛德加右闊背肌撕裂傷進傷兵名單，恐怕要明星賽後才能歸隊，「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)先前又場外脫序遭球團禁賽，在傷兵名單的還有左投麥茲(Steven Matz)、菜鳥魯戈（Seth Lugo），如今又傳出終結者血栓噩耗簡直禍不單行。
球隊目前只能讓里德(Addison Reed)暫代終結者，開季前15場法米利亞家暴禁賽，里德就曾擔任過終結者角色，若確定動刀，大都會隊不排除啟動交易為牛棚增添人手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。