MLB》大都會厄運還沒完 終結者血栓恐動刀

大都會終結者法米利亞傳出右肩血栓。(美聯社資料照)

大都會隊先發輪值傷兵頻傳，如今終結者也傳噩耗，3月中才因家暴遭大聯盟禁賽15場的法米利亞(Jeurys Familia)，近日再傳出肩膀出現血栓，恐怕將動刀，讓大都會更陷入愁雲慘霧。

法米利亞10日面對舊金山巨人吞下本季首場救援敗後，9局上救援登板，但僅解決1人次，送出2保送，失掉3分自責分，隔日檢查右肩出現血栓，哈維先前也曾因胸廓出口症候群動刀，醫生不排除法米利亞出現相同情況。他本季至今11場出賽，4場救援機會奪3勝，去年56場救援機會奪51勝。

大都會隊開季至今很「投」痛，「雷神」辛德加右闊背肌撕裂傷進傷兵名單，恐怕要明星賽後才能歸隊，「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)先前又場外脫序遭球團禁賽，在傷兵名單的還有左投麥茲(Steven Matz)、菜鳥魯戈（Seth Lugo），如今又傳出終結者血栓噩耗簡直禍不單行。

球隊目前只能讓里德(Addison Reed)暫代終結者，開季前15場法米利亞家暴禁賽，里德就曾擔任過終結者角色，若確定動刀，大都會隊不排除啟動交易為牛棚增添人手。

(中時電子報)