台南體育園區場館老舊 民代建議遷址

台南市議員陳金鐘今天進行市政質詢時，針對台南市體育園區場館牆壁斑駁不堪、外牆毀損傾倒、雜草垃圾叢生、流浪狗四處可見提出強烈質疑。他還建議，可遷址到奇美博物館和都會公園附近的台糖土地，原址再解編為住商專區，並以等值土地和台糖交換尋求解套。

陳金鐘說，目前園區場館牆壁多處產生壁癌，抑或遭塗鴉，而門口堆滿垃圾髒亂不堪，有的遮陽板還似開天窗般破了大洞，讓破舊的硬體設備雪上加霜；圍牆多處坍塌、土石堆積，乏人問津、缺人管理，亂象觸目可見；園區內還有貨櫃屋矗立奇景，是否為私人佔有公有土地？應速尋求解決方案，若和平佔有20年以上，理應儘速請求返還市府，佔有地的地上物市府應從優給予補償，以解決長年存在的問題。

陳金鐘認為，此一園區位於都市精華地帶，每逢大型活動、重要比賽便交通堵塞、窒礙難行，且場館大多是年代老舊的建築，每年虛擲大筆的維修費用而難以符合現代需求。他建議，可在奇美博物館和都會公園附近，請行政院商請台糖撥用50多公頃的用地，原址解編為住商專區，再以等值土地和台糖交換。此地交通方便，土地廣大，建設現代化場館，滿足人民運動休閒的需求，堪稱兩全其美的好方法。

(中時)