台南體育園區場館老舊 民代建議遷址
台南市議員陳金鐘今天進行市政質詢時，針對台南市體育園區場館牆壁斑駁不堪、外牆毀損傾倒、雜草垃圾叢生、流浪狗四處可見提出強烈質疑。他還建議，可遷址到奇美博物館和都會公園附近的台糖土地，原址再解編為住商專區，並以等值土地和台糖交換尋求解套。
陳金鐘說，目前園區場館牆壁多處產生壁癌，抑或遭塗鴉，而門口堆滿垃圾髒亂不堪，有的遮陽板還似開天窗般破了大洞，讓破舊的硬體設備雪上加霜；圍牆多處坍塌、土石堆積，乏人問津、缺人管理，亂象觸目可見；園區內還有貨櫃屋矗立奇景，是否為私人佔有公有土地？應速尋求解決方案，若和平佔有20年以上，理應儘速請求返還市府，佔有地的地上物市府應從優給予補償，以解決長年存在的問題。
陳金鐘認為，此一園區位於都市精華地帶，每逢大型活動、重要比賽便交通堵塞、窒礙難行，且場館大多是年代老舊的建築，每年虛擲大筆的維修費用而難以符合現代需求。他建議，可在奇美博物館和都會公園附近，請行政院商請台糖撥用50多公頃的用地，原址解編為住商專區，再以等值土地和台糖交換。此地交通方便，土地廣大，建設現代化場館，滿足人民運動休閒的需求，堪稱兩全其美的好方法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。