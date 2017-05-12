腸病毒高峰期 苗縣衛生局宣導正確勤洗手
腸病毒即將進入流行高峰期，縣府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天到通霄鎮烏眉國小宣導腸病毒防疫，衛生局長張蕊仙與麥當勞叔叔擔任洗手大使，教導小朋友正確洗手5步驟，避免病毒上身。
學童和麥當勞叔叔一起跳洗手舞，教導小朋友正確洗手5步驟和洗手5時機，以及落實「生病不上學」的防疫觀念，透過有獎徵答驗收學習成果，小朋友能正確說出「濕、搓、沖、捧、擦」，並知道「看病後」、「吃東西前」、「擤鼻涕後」、「接觸幼兒前」及「上廁所後」一定要確實洗手，以遠離腸病毒威脅。
根據疾病管制署監測資料顯示，目前社區主要流行病毒為克沙奇A型，苗栗縣今年累計至第17週腸病毒就診人數為375人次，其中統計第17週單週就診人數為108人次，雖未達到疾管署制定的200人次流行閾值標準，仍需多加防範。
縣府衛生局疾管科指出，苗栗縣尚無腸病毒重症個案發生，今年1至4月全縣因腸病毒停課的國小、幼兒園及托嬰中心共19班，也比去年同期少7班。
天氣變熱，腸病毒疫情也跟著升溫，正確勤洗手才是防範腸病毒重要且有效方法，學齡前兒童是腸病毒重症高危險群，大多數感染者沒有症狀或僅有類似感冒症狀，一旦出現嗜睡、意識不清、肌抽躍、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆病徵時，應及早就醫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。