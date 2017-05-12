腸病毒高峰期　苗縣衛生局宣導正確勤洗手

苗栗縣府衛生局今天到通霄鎮烏眉國小宣導腸病毒防疫，學童和麥當勞叔叔一起跳洗手舞。（黎薇攝）

腸病毒即將進入流行高峰期，縣府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天到通霄鎮烏眉國小宣導腸病毒防疫，衛生局長張蕊仙與麥當勞叔叔擔任洗手大使，教導小朋友正確洗手5步驟，避免病毒上身。

學童和麥當勞叔叔一起跳洗手舞，教導小朋友正確洗手5步驟和洗手5時機，以及落實「生病不上學」的防疫觀念，透過有獎徵答驗收學習成果，小朋友能正確說出「濕、搓、沖、捧、擦」，並知道「看病後」、「吃東西前」、「擤鼻涕後」、「接觸幼兒前」及「上廁所後」一定要確實洗手，以遠離腸病毒威脅。

根據疾病管制署監測資料顯示，目前社區主要流行病毒為克沙奇A型，苗栗縣今年累計至第17週腸病毒就診人數為375人次，其中統計第17週單週就診人數為108人次，雖未達到疾管署制定的200人次流行閾值標準，仍需多加防範。

縣府衛生局疾管科指出，苗栗縣尚無腸病毒重症個案發生，今年1至4月全縣因腸病毒停課的國小、幼兒園及托嬰中心共19班，也比去年同期少7班。

天氣變熱，腸病毒疫情也跟著升溫，正確勤洗手才是防範腸病毒重要且有效方法，學齡前兒童是腸病毒重症高危險群，大多數感染者沒有症狀或僅有類似感冒症狀，一旦出現嗜睡、意識不清、肌抽躍、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆病徵時，應及早就醫。

(中時)