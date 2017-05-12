高鐵下包商員工失業染毒　以專長偷遍中部各地電纜線

高鐵下包商員工失業染毒，挺而走險偷遍高鐵中部電纜線，警方查扣大批贓物。（陳淑芬翻攝）

41歲邱姓男子原本在高鐵的承包商工作，負責高鐵線路的配線安裝及巡軌工作，熟悉電纜鋪設安裝，失業後染毒品缺錢，竟以專長挺而走險當起高鐵電纜大盜，偷遍中部四縣市電纜線，遭鐵路警察局臺中分局查獲，今天依竊盜罪及公共危險等罪嫌送辦。

鐵路警察局臺中分局在去年12月間接獲台灣高鐵公司報案，指稱雲林縣土庫附近的TK170+950M處，落石偵測器出現異常通報，經勘查發現，現場圍籬遭破壞、遺留一條約20公尺的綠皮接地電纜銅線。

警方初步研判，可能是竊賊偷電纜線時，不慎造成落石，觸動偵測設備警報，慌張逃逸來不及帶走贓物，案經同台灣高鐵公司人員清查，電力系統接地線遭竊剪45.5公尺，損失約新臺幣3萬8000多元。

警方調閱案監視器影像過濾比對，鎖定邱姓男子涉有重嫌，長期跟監蒐證，日前到中市南區將邱男拘提到案，並起獲大批電纜線及犯案工具等贓證物。

警方調查，邱男原在高鐵公司下包商工作，負責高鐵線路的配線安裝及巡軌，熟稔軌道接地線的安裝配置，在去年11月及12月間曾偷竊多部汽機車，犯案時不時更換交通工具駕駛，以逃避警方查緝。

警方追查發現，邱男是高職電子相關科系畢業，從事相關工作多年，但竊剪纜線時也曾失手，誤剪過訊號線，造成相關訊息中斷，經高鐵行控中心發現後通報修復，警方過濾相關監視影像，追出剪錯線的竊賊發現就是邱男。

邱男坦承，近年失業染毒才鋌而走險，利用深夜高鐵維修時段侵入高鐵軌道，以油壓剪為工具，竊剪高鐵接地電纜線販賣謀利，範圍遍及苗栗、臺中、彰化及雲林等沿線長達120餘公里。警方依竊盜、公共危險等罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦。

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(中時)