華山長者歡聚綁粽子 分送獨居弱勢老人
華山基金會12日在中寮鄉一貫道廣福山天祥道場進行包粽子關懷弱長者的活動，邀請道場道親及基金會志工約20位長輩們齊聚一堂包粽子，長輩們手腳俐落，一個早上就把600顆粽子包好。
華山基金會鹿谷站站長林佳緣表示，每年傳統三大節日華山都會舉辦年節弱勢關懷活動，並贈送關懷禮給獨居、失依等弱勢長者，端午節前夕特別準備粽子材料，由長者志工們自己包粽，將這份心意傳達出去，預計全縣將有900多位長者受惠，林站長也呼籲民眾發揮愛心，贊助該基金會的年節關懷禮，讓弱勢長者也能感受到社會的愛心，歡度端午佳節。
南投縣議員廖宜賢表示，此次華山基金會結合天祥道場及中寮社區力量，召集志工力量一起包粽子做愛心，愛心老阿嬤們都非常厲害，身手矯健，一個上午就有條不紊的完成600顆粽子的製作。
遠從鹿谷前來參與包粽子的鄒阿嬤，高齡92歲，她開心的表示能夠幫忙基金會洗粽葉、包粽子，她覺得很有意義，而且跟著大家一起工作很有趣、很快活，一點都不累。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。