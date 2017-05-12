華山長者歡聚綁粽子　分送獨居弱勢老人

華山基金會長者歡聚綁粽子，分送獨居弱勢老人。（圖／華山基金會提供）

華山長者歡聚綁粽子，分送給縣內獨居弱勢老人。（圖／華山基金會提供）

華山基金會12日在中寮鄉一貫道廣福山天祥道場進行包粽子關懷弱長者的活動，邀請道場道親及基金會志工約20位長輩們齊聚一堂包粽子，長輩們手腳俐落，一個早上就把600顆粽子包好。

華山基金會鹿谷站站長林佳緣表示，每年傳統三大節日華山都會舉辦年節弱勢關懷活動，並贈送關懷禮給獨居、失依等弱勢長者，端午節前夕特別準備粽子材料，由長者志工們自己包粽，將這份心意傳達出去，預計全縣將有900多位長者受惠，林站長也呼籲民眾發揮愛心，贊助該基金會的年節關懷禮，讓弱勢長者也能感受到社會的愛心，歡度端午佳節。

南投縣議員廖宜賢表示，此次華山基金會結合天祥道場及中寮社區力量，召集志工力量一起包粽子做愛心，愛心老阿嬤們都非常厲害，身手矯健，一個上午就有條不紊的完成600顆粽子的製作。

遠從鹿谷前來參與包粽子的鄒阿嬤，高齡92歲，她開心的表示能夠幫忙基金會洗粽葉、包粽子，她覺得很有意義，而且跟著大家一起工作很有趣、很快活，一點都不累。

(中時)