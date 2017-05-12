捨棄外國籍救護志工 屏縣消防局遭抨擊
來台求學的馬來西亞外籍生李文暉，利用課餘投入消防救護，目的是為答謝台灣人曾經給予的幫助，2年期間，值勤超過4600小時，更獲頒績優鳳凰志工殊榮，但昨日屏縣消防局突然一紙命令，被告知外國人不能擔任義消，不僅當事人感到錯愕，不少警消也為此抱不平。
李文暉心情明顯受到影響，他難過地說，來台求學首日，人生地不熟，好不容易找到一間餐館，但進門後卻不知該怎麼點餐，老闆知道他是外籍生，主動端上一盤炒飯，還拿出小菜、水果招待，這一餐讓他吃得相當滿足。
求學過程中，生病總有同學接送看病，生活起居也會適時協助，讓他感念在心。他說，在馬來西亞就曾在聖約翰救護隊當過救護，因心存對這塊土地與人們的感激，他決定考證照並在醫院急診室擔任志工200小時，2年前終於取得資格，跟隨消防隊出勤救護。
至今累積值勤4612小時，參與1537件救護，包括多次深夜勤務，幾乎課餘時間都全數投入；如今一道命令讓他突然沒了生活重心，他說，並不怪任何人，只是消防局僅以訊息告知，感覺非常不受尊重。
不少警消也為此抱不平，有人說，台灣許多志工到國外投入國際救援，別的國家能接受我們，反而一直喊著要國際化的台灣劃地自限；且外籍生有外語能力，能協助外籍看護或患者送醫時的溝通，且在警消人數明顯不足的前提下，還拒人於門外，有點說不過去。
屏縣消防局長許美雪解釋，礙於法令規定，義消招募對象必須是年滿20歲至60歲的本國國民，因有出勤時保險考量及可能的撫卹問題，才作出此決定。
(中時)
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