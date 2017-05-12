新聞深喉嚨》史上頭一遭！大陸放棄世大運團體賽 打誰的臉？

新聞深喉嚨》

台北世大運11日進行球類團體賽抽籤，唯獨大陸缺席沒有報名參賽。國際大學運動總會執行委員陳太正表示，「不參賽是因為大陸全國運動會，全運會對他們教練選手都太重要。」但過去世大運與大陸全運會時間都差不多在8月，這是第一次大陸不給地主面子。台北市長柯文哲回應，可能是「不希望太麻煩」，怕台灣民眾太「熱情」。對比2009年高雄世界運動會，大陸代表團所有賽事均參加，比賽期間觀眾席還可見同時有人揮舞五星旗和中華民國國旗。同一年在台北舉辦的聽障奧運，大陸也派隊參賽，在閉幕式還手持「台灣災區同胞加油」字樣紅布條，為莫拉克風災的受難民眾祈福。這次世大運未開賽就起風波，北市議員酸「再怎麼努力都擺脫不了蔡英文的負面影響。」柯P發願吃素一個月求順利，也抵不過小英豬隊友的殺傷力？

蔡總統不接受九二共識，兩岸進入冰凍期也影響到運動賽事。今年3月台北小巨蛋舉行世界U18冰球錦標賽，最後一場賽事由地主台灣出戰大陸隊，結果大陸隊員在判罰區和台灣球迷起言語糾紛，引爆衝突。去年6月，高雄舉行2019亞洲盃男足資格附加賽首輪台灣與柬埔寨之戰，球場懸掛「台灣就是台灣」等布條，工作人員勸導無效還爆發衝突，亞洲足球聯盟為此判罰中華足協新台幣16萬2千元。2015年亞洲棒球錦標賽閉幕戰，賽前有人把中外野看台上的台灣會旗降下來，引發衝突。有這麼多前例，難怪台北市府在世大運的災防演習秩序手冊將「國旗問題」與恐攻，同列特殊狀況。運動賽事硬要拿政治布條攪局，到底是想露臉，還是想丟臉？

總統蔡英文11日接見慈暉母親代表時表示，「有事大聲講，但我聽到後就不用繼續大聲了。」引發熱議，總統府11日公布逐字稿澄清，「有人說我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是我聽到了以後，就不用再繼續再這樣大聲了。」看完全文不免想問，哪一點冤枉蔡總統了？回想蔡總統去年3月上台前，曾說年輕人別怕跟政府機關溝通，若政府沒聽見可以「拍桌」。今年3月，抗議者包圍立法院時只見層層拒馬蛇籠，想要拍桌還得先爬過拒馬？

前瞻條例在立院持續衝突，藍綠立委卯足勁之際，時力的黃國昌把自己當旁觀者。11日上午他姍姍來遲，被藍委酸好久不見，接著他自顧自的寫詩po臉書。到了下午，藍委蔣萬安跳上會議桌高舉會議無效牌子抗議，黃國昌也出同一招，他站上椅子高舉手機拍照po臉書....我們要大讚黃委員一聲了不起，您對在野黨的監督真是始終如一！在會後記者會中，黃國昌說：「接下來要如何進退，我會深自檢討、好好思考，留在這個國會裡面到底還有什麼意義？」這是為罷免找下台階？還是挑戰新北市長的宣言？

國防部9日表示，陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康疑藉旅遊名義，多次至第三地接觸不明中國籍人士，遭國安單位調查。謝嘉康曾任飛彈指揮部指揮官，我國的飛彈機密是否已洩漏給中共？同一時間看看今年漢光演習，把台灣還沒買到手的F35戰機放入兵推，來驗證蔡政府的「重層嚇阻」戰略指導原則。電腦兵推模擬2025年台海防戰，在台海制空權上，空軍以20架F35先進戰機來取代幻象戰機，反制解放軍的殲20、殲31戰機，取得空優。蔡政府的國防只剩下在假想狀況中，成功嚇阻對岸？

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(中時電子報)