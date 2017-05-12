載朋友搭客運違停紅線 起獲毒咖啡15包

25歲李男10日與黃女從新北巿南下找朋友玩，12日凌晨0時許開自小客車載朋友搭客運，因為在高雄巿建國二路客運站前紅線違停，遭高巿警保大特勤中隊盤查，警方聞到車內有塑膠味，認為疑有毒品，經李男同意搜索，果然起獲MDMA咖啡包15包約186公克、K他命3包約3公克、K盤2個、電子磅秤1個，黃女身上則有K他命1包約2公克，訊後依毒品罪送辦。

(中時)