宋祖德改咬劉德華 爆天王「不敢甩」朱麗倩秘辛
大陸名嘴宋祖德日前堅稱王菲已和謝霆鋒分手，還發誓錯了就要吃屎，上月底他對謝霆鋒下最後通牒，要求對方拿出實證，並預告若拿得出來，5月24日將直播吃屎，但目前不了了之。昨(11日)宋祖德又在微博爆料，這回改咬天王劉德華（華仔），稱華仔當年曾和喻可欣在台簽結婚證書，但沒辦後續手續，他和朱麗倩交往多年不離不棄，竟與一場救命之恩有關。
宋祖德昨在微博討論劉德華的戀愛史，稱劉德華當年愛上台灣美女喻可欣，情到濃時曾在台灣簽字，但沒到戶政事務所註冊，因此沒法律效力，華仔之後與朱麗倩愛情長跑多年結婚，宋祖德說，劉德華之所以不敢甩朱麗倩，是因為華仔當年開公司賠錢，朱父曾幫他還債，義氣相挺救了劉德華一命。
至於喻可欣，宋祖德爆料她因受到劉德華生女刺激，這幾年來常找算命大師指點她與對象合不合，去年終於在美國與一名小她10多歲的男子結婚，身價還不比郭台銘低，身高190公分，而喻可欣已懷孕3個月，準備當媽，但對於上述爆料，當事人暫無回應，網友也有正反兩極評論，說：「看到最後才發現是幫算命大師發廣告」、「祖德老師我還在等你跟謝霆鋒的打賭」、「祖德越來越有料了」。
(中時電子報)
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