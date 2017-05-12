水李酸甜好滋味 產量少行情看俏
水里產「水李」，隔鄰的魚池鄉也有栽培，這種口感甜脆、風味絕佳的迷你型水果，近來因果園日縮、產量漸減，今年運銷拍賣公斤價及零售市場台斤價，都分別飆破百元；但好的價錢，卻也讓農友內心有喜有憂、酸中帶甜！
水李另名「桃接李」，它的酸度低，吃了不必擔心牙齒酸軟，且大小適中，一顆接一顆越吃越順口，在各傳統品系李子中，算是最受歡迎的一種。
水里鄉約栽培有10公頃的水李，其中新興村占約7公頃；與新興村相鄰的魚池鄉五城村蓮華池也種有3、4公頃。新興村栽培最多者為當地客家協會總幹事陳純琅，她一方面以觀光果園型態開放給遊客自採，部分則透過中盤商行銷傳統市場。
蓮華池地區則以黃紹政與陳振權栽植面積較廣，他們上周透過合作農場運銷北部，在市場中拍出每公斤破百天價，前天又分別賣出85及80元的好價錢；陳振權說，往年批價都在20到50之間，今年貴了2倍到3倍，原因是物稀、量少。
陳振權指出，老農逐年凋零、農業人口銳減，傳統果園因廢園開發而萎縮，今年與去年相較，李子園又少了1、2公頃，加上去年入冬後乾旱，產量大減。由於採收時需投入更多人力，黃紹政已考慮，將漸轉型為遊客自採的觀光果園。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。