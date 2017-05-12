水李酸甜好滋味　產量少行情看俏

魚池鄉蓮華池及水里鄉新興村的水李已開始採收，今年運銷批發價依品相每公斤在65到120元之間，價格好得不得了！（沈揮勝攝）

今年水李價格走俏，不管公斤批發價、台斤零售價都突破百元紀錄。（沈揮勝攝）

年輕人少有務農，採李工作都靠老人撐場面，加上果園因開發萎縮，是山區農業最大隱憂。（沈揮勝攝）

水李又稱桃接李，甜甜脆脆不酸牙，吃起來很順口。（沈揮勝攝）

水里產「水李」，隔鄰的魚池鄉也有栽培，這種口感甜脆、風味絕佳的迷你型水果，近來因果園日縮、產量漸減，今年運銷拍賣公斤價及零售市場台斤價，都分別飆破百元；但好的價錢，卻也讓農友內心有喜有憂、酸中帶甜！

水李另名「桃接李」，它的酸度低，吃了不必擔心牙齒酸軟，且大小適中，一顆接一顆越吃越順口，在各傳統品系李子中，算是最受歡迎的一種。

水里鄉約栽培有10公頃的水李，其中新興村占約7公頃；與新興村相鄰的魚池鄉五城村蓮華池也種有3、4公頃。新興村栽培最多者為當地客家協會總幹事陳純琅，她一方面以觀光果園型態開放給遊客自採，部分則透過中盤商行銷傳統市場。

蓮華池地區則以黃紹政與陳振權栽植面積較廣，他們上周透過合作農場運銷北部，在市場中拍出每公斤破百天價，前天又分別賣出85及80元的好價錢；陳振權說，往年批價都在20到50之間，今年貴了2倍到3倍，原因是物稀、量少。

陳振權指出，老農逐年凋零、農業人口銳減，傳統果園因廢園開發而萎縮，今年與去年相較，李子園又少了1、2公頃，加上去年入冬後乾旱，產量大減。由於採收時需投入更多人力，黃紹政已考慮，將漸轉型為遊客自採的觀光果園。

(中時)