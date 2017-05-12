草屯療養院茄荖山莊十週年 舉辦母親節慶祝活動
【草屯療養院】衛生福利部草屯療養院茄荖山莊12日舉辦「十週年暨母親節慶祝活動」，茄荖山莊成立於民國96年，是國內最早成立的「藥癮治療性社區」，長期執行居住型成癮復健治療，至今十週年，使許多成癮者成功地戒除毒癮，並返回工作崗位和正常的人生軌道。
適逢母親節，活動也特別邀請三位成功離莊的居民進行分享，帶給在莊居民希望與正向激勵，並感謝家人的持續陪伴和貫注復元力量。分享的主角是單親的小常，小常過去由祖父母照顧，因為誤入歧途，常讓阿公、阿嬤傷心難過，說到這裡，小常一時哽咽，現場來賓也為之動容，進入治療性社區一年多，小常深入探索瞭解自己的弱點並努力提醒自己勿重蹈覆轍，離莊後重拾課業，今年即將高職畢業，進入大學就讀。
草屯療養院成癮治療科林滄耀主任表示，茄荖山莊於民國96年由衛生署與法務部跨部會合作設立，是台灣第一家，目前也是唯一的成癮治療性社區服務處所，最初5年以收治海洛因成癮者為主，近5年則以多重物質使用的青少年成癮者為主，曾有效地幫助過四百多名成癮者改變。
因戒毒治療無健保給付，成癮者的經濟負擔非常大，茄荖山莊這十年來克服各種困難，積極爭取各項經費補助，嘉惠成癮民眾。並強調「生活即治療」的理念，居民每天所參與的各項活動，都有其治療性的目的與意義，可以在其中發現改變的契機。追蹤治療成效，有52%的人成功擺脫成癮行為，回歸社會。
(中時)
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