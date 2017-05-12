紙箱棄嬰 報案女坦承是生母

蕭女謊報拾獲棄嬰，原來她就是生母。（王揚傑翻攝）

今（12）日凌晨23歲蕭姓女子向警方報案在家門前拾獲棄嬰，新北市警海山分局調閱監視器，見事發前後並無可疑人士行經，現場亦無所謂的紙箱，員警高度懷疑蕭女就是生母，經與蕭女詳談，終突破蕭女心防，坦承自己就是生母。

警方偵訊後，以遺棄、偽造文書罪嫌將蕭女函送偵辦。

仍在大學就讀的蕭女向警表示，因為她根本不知道自己懷孕，故無法交代生父身分，昨天在家突然肚子痛，去上廁所就生下男嬰，因為害怕被父母責罵，才虛構情節報案。

蕭女的父親則說，只覺得女兒最近胖了些，完全不知女兒懷孕。

蕭女最初報案時表示，昨（11）日晚間7時許，她下班返回板橋四維路住處，在公寓門口隱約聽到嬰兒哭聲，仔細尋找，竟在1樓樓梯口的紙箱中發現1名男嬰，全身僅以毛巾包裹，她擔心嬰兒獨自在外怕遭流浪狗攻擊，便將男嬰抱回家裡照顧，直到今天凌晨，她的父親返家後發現嬰兒，才叫她報警。

據了解，重量僅1700公克，送醫時身上還有臍帶，意識清醒、活動力正常，健康狀況無虞，目前男嬰在亞東醫院接受照料。

(中時)