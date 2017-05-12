紙箱棄嬰 報案女坦承是生母
今（12）日凌晨23歲蕭姓女子向警方報案在家門前拾獲棄嬰，新北市警海山分局調閱監視器，見事發前後並無可疑人士行經，現場亦無所謂的紙箱，員警高度懷疑蕭女就是生母，經與蕭女詳談，終突破蕭女心防，坦承自己就是生母。
警方偵訊後，以遺棄、偽造文書罪嫌將蕭女函送偵辦。
仍在大學就讀的蕭女向警表示，因為她根本不知道自己懷孕，故無法交代生父身分，昨天在家突然肚子痛，去上廁所就生下男嬰，因為害怕被父母責罵，才虛構情節報案。
蕭女的父親則說，只覺得女兒最近胖了些，完全不知女兒懷孕。
蕭女最初報案時表示，昨（11）日晚間7時許，她下班返回板橋四維路住處，在公寓門口隱約聽到嬰兒哭聲，仔細尋找，竟在1樓樓梯口的紙箱中發現1名男嬰，全身僅以毛巾包裹，她擔心嬰兒獨自在外怕遭流浪狗攻擊，便將男嬰抱回家裡照顧，直到今天凌晨，她的父親返家後發現嬰兒，才叫她報警。
據了解，重量僅1700公克，送醫時身上還有臍帶，意識清醒、活動力正常，健康狀況無虞，目前男嬰在亞東醫院接受照料。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。