SBL》范耿祥「正名」達欣總教練 目標仍是連霸

范耿祥正式接下達欣總教練職位。(達欣提供)

只差正式任命程序的達欣總教練職位，12日在達欣內部會議結束後宣告底定，范耿祥接任達欣總教練，王志群則當執行教練，提到新球季目標，范總說：「就看留人留得怎樣，假如4人都可留下，當然下季目標就是2連霸！

范耿祥口中的4人，就是「印度姚明」布拉、蘇翊傑、周儀翔與林宜輝，「宜輝就看接下來我們條件談得怎樣，布拉要看他是否接受調『高』一點的薪水，翊傑與儀翔當然全力慰留，只是假如兩人有更好發展，我們也不強求。」

「當上總教練，壓力自然大了很多，要HOLD的東西也變多，但我們方向一樣，仍是努力帶領大家打出更好成績，以現在來說，就是連霸，」范耿祥說，「我不擔心球員跟我交情很好，就可能不聽話，畢竟大家都是成年人了。」

在下個球季，達欣教練團仍採過去兩年的分工方式，就是范耿祥負責戰術與暫停，王志群主導場上調度，「我想這兩年來，達欣教練團都以這種模式運作，整體效果也算不錯，如此分工合作，更可幫助我們教練團成長。」

達欣預計下周一(15日)開始練球，畢竟他們從7月開始，行程一路有可能排到10月，范耿祥強調，會挑在下周一開練，只是想要早點讓球員動一動，剛開始也會維持一周練3次的模式，且以投籃、重量訓練為主。

至於達欣接下來的繁忙行程，將從7月前往南韓首爾參加亞俱盃男籃賽開始，8月參加大鼎SBL夏季籃球聯賽，9月受邀前往中國大陸上海參加NBA表演賽，10月考慮前往大陸青島移地訓練，卻要看是否影響全運會才會成行。

(中時電子報)