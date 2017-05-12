高捷母親節活動 送300份紫米紅豆粥品

高雄捷運公司舉辦「捷伴護媽咪」系列活動，接力推出免費健檢、按摩及免費搭捷運等多項活動。因為這個星期天就是母親節，高捷公司當日再加碼送出300份「紫米紅豆粥品」讓媽媽健康享用。

5月14日母親節當天高捷公司推出「三人捷伴行，媽媽免費搭」，只要媽媽與同行親友(需3人以上同時進站)，並一同到服務台告知站務人員，就可不限里程免費搭捷運1次。高捷公司也與福記食品合作，加碼提供300份「紫米紅豆粥品」，當天媽媽到左營站旅遊諮詢處拍照後上傳高捷粉絲團就可兌換。

(中時)