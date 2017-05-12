吳敦義嘆選舉太累，盼一輪解決

吳敦義南下高雄眷村，發送康乃馨與支持者提前歡慶母親節。（林宏聰攝）

國民黨主席候選人吳敦義12日南下高雄眷村拉票，他接受媒體訪問坦言，這次參選非常辛苦，所以要力拚一輪過半，否則進入二輪投票，不僅曠日廢時，更加深同志裂痕；他也希望，日後協調修正選制，「黨主席用兩輪制，不是很理想」。

高雄1名輔選幹部分析，台北有郝龍斌、洪秀柱、潘維剛等強將，吳敦義票源會被分散，高雄則是十拿九穩，不過，一般評估吳敦義全台總共可拿14萬餘票，要達到15萬多票過半門檻還有難度。

吳敦義說，現在每天早上5點多起床、6點10分出門，奔走一天之後，回到家已經深夜11點多，而且是天天如此，催票催到喉嚨受傷，「真的很辛苦，但是選舉一定辛苦，所以希望趕快一輪就解決！」

他解釋，若進入第二輪投票，要延長2個星期，曠日廢時之外，黨和候選人都要多花錢，而且現在檯面下已經有人在提「合縱連橫」了，二輪以後黨的分裂更難避免，「總統選舉都沒二輪，國民黨主席用二輪制，不是很理想」。

吳敦義在鳳山、左營發送康乃馨，祝福支持者母親節快樂，他致詞時呼籲黨員支持國民黨，因為國民黨再度在野，這次執政的民進黨比過去還要兇狠，蔡英文總統搞清算鬥爭，尤其「去蔣化」實在太可惡，不飲水思源、忘恩負義的下場一定不好。

(中時)