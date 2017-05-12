巴拉刈增長自殺率 農委會7月禁用

爭議許久的劇毒農藥巴拉刈要禁了！農委會主委林聰賢今天透露，基於對有機環境友善，擬於7月份全面禁用農藥巴拉刈使用。接下來，殺蟲劑益達胺是下一波考慮對象。

巴拉刈是台灣銷售第二名的除草劑，普遍使用在葉菜、茄科、紅豆等作物上，因毒性劇烈，目前有50多個國家禁用。在國內也因口服後致死率高，常被當作自殺用的農藥，遭指控助長自殺率，衛生福利部曾於2012年提案建請農委會禁用，降低自殺率，但農委會因怕農民反對，始終未接受。

林聰賢今天對媒體透漏，為了讓有機環境更好，已指示最快於7月份就禁用巴拉刈。過去他當宜蘭縣長時，曾試行過小面積禁用巴拉刈，結果不到一年，當地的螢火蟲都復育回來了。殺蟲劑益達胺也會考慮，但時程未定。至於對農民影響，他說絕對有替代農藥，沒有問題。

(中時)