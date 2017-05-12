章子怡暖黏繼女 小蘋果長腿快逼過後母！

章子怡對汪峰與大陸女星葛薈婕所生的女兒「小蘋果」視如己出，暖心繼母模樣深植人心。（圖／本報系資料照片）

影星章子怡與歌手汪峰結婚2年，婚後育有一歲女兒「醒醒」，不過章子怡對汪峰與大陸女星葛薈婕所生的女兒「小蘋果」視如己出，不時曬出與繼女合照，暖心繼母模樣深植人心，近日章子怡與汪峰帶著小蘋果欣賞劇團表演，離場時母女倆走在一起，其中小蘋果身高抽高，長腿快逼過章子怡。

章子怡與汪峰帶著小蘋果欣賞劇團表演，小蘋果長高不少，長腿快逼過章子怡。（圖／取材自名偵探趙五兒微博）

章子怡與汪峰昨（11日）被直擊帶著小蘋果欣賞舞台秀，章子怡坐在中間，汪峰和繼女在她兩側，演出過程中，一家三口認真欣賞，其中小蘋果舉手投足相當大方，長高不少的她，一雙長腿快超過章子怡，離場時母女倆也走在一起，章子怡和小蘋果看起來像是彼此勾手，畫面溫馨和樂。

儘管章子怡產後生活重心放在醒醒上，不過她也沒冷落繼女，章子怡就曾和小蘋果手牽手現身香港商場逛街，兩人在鞋店不時認真討論，互動熱絡、自然，上月出席金像獎頒獎典禮時，章子怡也帶著繼女同行，一路上有說有笑，兩人看起來就像真的母女一樣親密。

(中時電子報)