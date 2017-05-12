三民一戶所「親子櫃台」好窩心
高市三民區第一戶政事務所在母親節前夕貼心推出「親子櫃台」便民服務措施，體貼攜帶幼兒洽公的民眾。該所運用明亮清幽的辦公環境，結合兒童遊戲區，將臨近遊戲區之綜合受理櫃台，改裝為全功能「親子櫃台」，孩童在「兒童遊戲區」玩樂，家長在「親子櫃台」洽辦戶政業務，各自在專屬空間裡，不但聲音能夠彼此呼應、視線能及，小朋友玩得盡興，家長也能安心洽公。
為營造戶政友善洽公環境，並配合推動性別平等政策，三民一戶所先前即設有「愛心親善櫃台」快速通關窗口，讓年長、身心障礙、懷孕婦女或攜帶嬰幼兒者洽辦戶政業務時，均能享有貼心服務，此一便民措施深獲民眾肯定。如今再度發揮巧思將充滿海洋風格設計獨特的兒童遊戲區及民眾沙發休息區結合設置「親子櫃台」，不僅能讓小朋友開心的徜徉在兒童遊戲區，更讓家長安心舒適的洽公，即使小朋友玩累了，櫃台前也備有可愛的幼童專用座椅及玩具，可讓小寶貝舒服的坐在家長旁邊等待。
日前帶著小女兒與姪子到親子櫃台辦理戶籍登記的小芬媽媽說，姪子在旁邊的兒童遊戲區玩耍，小女兒坐在櫃台兒童椅上玩，讓我很安心的洽公，真是非常貼心的措施。
三民區第一戶政事務所主任黃美麗表示，愛心親善櫃台是距離電梯口最近的櫃台，便利年長者及行動不便者；而「親子櫃台」則是體貼攜帶孩童的民眾，2種櫃台搭配設置，使洽公環境更友善、更臻完備，歡迎民眾多多利用。
(中時)
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