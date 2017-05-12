是真的！川普坦承開革柯米 俄是因素之一
美國總統川普開革聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），引發各方熱烈討論。有人認為，川普會將柯米免職，是因為不想要FBI繼續追查俄羅斯干預美國大選的真相。
據英國《衛報》（The Guardian）12日報導，川普已坦承，當他決定柯米的命運時，腦海中的確浮起「俄羅斯這回事」。
川普周四在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的專訪中，為開革柯米的決定辯護，他說︰「事實上，當我決定就這麼做時，我告訴自己，『你知道嗎？川普和俄羅斯這碼事是捏造的，那是民主黨輸了該贏卻沒贏選舉的藉口。』」
此外，川普也說，他曾致電柯米，問起他與俄羅斯的關係，是否可能受到刑事調查的最新進展。而柯米曾三度向他保證，他沒有被調查。
川普同時在專訪中斷然反駁副總統彭斯（Mike Pence），還有發言人史派瑟（Sean Spicer），說他早在司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）建議前，就決定要開革柯米。
川普說，他與柯米第一次談起俄羅斯介入大選的話題，是在雙方共進晚餐，討論這位FBI局長的前途時。
「他想留在FBI，」川普說，「而我說，我會（幫忙），但你知道的，想想並瞧瞧眼前的狀況…不過，我們共進了很棒的晚餐，就在那時他告訴我，『你沒被調查』。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。