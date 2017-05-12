是真的！川普坦承開革柯米 俄是因素之一

美國總統川普開革聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），引發各方熱烈討論。有人認為，川普會將柯米免職，是因為不想要FBI繼續追查俄羅斯干預美國大選的真相。

據英國《衛報》（The Guardian）12日報導，川普已坦承，當他決定柯米的命運時，腦海中的確浮起「俄羅斯這回事」。

川普周四在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的專訪中，為開革柯米的決定辯護，他說︰「事實上，當我決定就這麼做時，我告訴自己，『你知道嗎？川普和俄羅斯這碼事是捏造的，那是民主黨輸了該贏卻沒贏選舉的藉口。』」

此外，川普也說，他曾致電柯米，問起他與俄羅斯的關係，是否可能受到刑事調查的最新進展。而柯米曾三度向他保證，他沒有被調查。

川普同時在專訪中斷然反駁副總統彭斯（Mike Pence），還有發言人史派瑟（Sean Spicer），說他早在司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）建議前，就決定要開革柯米。

川普說，他與柯米第一次談起俄羅斯介入大選的話題，是在雙方共進晚餐，討論這位FBI局長的前途時。

「他想留在FBI，」川普說，「而我說，我會（幫忙），但你知道的，想想並瞧瞧眼前的狀況…不過，我們共進了很棒的晚餐，就在那時他告訴我，『你沒被調查』。」

(中時電子報)