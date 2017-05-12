恐嚇同事還錢 連他2任女友都不放過

19歲林姓超商店員，去年10月藉口替徐姓同事女友處理糾紛、未依約向他買機車，揚言徐若不付錢，就要去安置徐的機構找麻煩、丟信號彈、砍機構的老師、要讓徐在學校讀不下去，陸續向徐及其2任女友恐嚇1萬3500元；台北地檢署今依恐嚇取財等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林、徐原在北市松山區某超商工作，去年10月，林以曾替徐的楊姓女友排解臉書謾罵糾紛，索討3000元「處理費」，並稱徐未依約向他購買重型機車，讓他低價賤賣，要求徐拿出1萬2000元違約金。

同年10月21日下午6時許，林在超商內再度向徐要錢，恫稱「若沒有交3000元，不准走」、「若沒有付錢，就要去安置機構找麻煩、丟信號彈、砍機構的老師」、「若交不出錢，就讓你在學校讀不下去」，徐害怕籌不出錢，在店外落淚哭泣，被蔡姓友人發現，借徐3000元，徐再交付予林。

翌日，蔡請林幫忙聯繫徐還款，蔡、林、徐與徐的韓姓前女友相約在西松公園碰面，徐還錢予蔡後，林再問韓，願不願意賣手機幫徐還錢，否則下場會非常慘，韓將手機出售，得款7000元交給林；之後林再要求徐的楊姓女友替其男友還錢，索得3500元。

(中時)