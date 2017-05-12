父失明嬤老邁 高二生打零工獨撐家

羅明智年紀輕就扛家計。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工二年級羅明智出生父母就離異，他和爸爸、阿嬤生活，然爸爸眼睛受傷幾乎失明，阿嬤87歲已年邁，除微薄補助外，家計全靠他打零工，國中便到處打工，搭棚架、噴農藥、除草、採收等，只要有人叫，什麼工作都做，家務更是責無旁貸，辛勞異常，主任、老師既佩服又不捨。

羅明智比同儕看起來成熟，黝黑的臉龐盡是生活的風霜，可是，他卻不以為苦，因為不管是燒飯、洗衣、打掃，或者到工地搬磚扛水泥、下田耕作，他都已習以為常。獲大成商工校友會大孝獎表揚。

(中時)