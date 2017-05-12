補習班實名制？ 高市教育局盼中央修訂法源
「實名制目前完全無法強制要求！」台北市推補習班教師實名制，但高雄市教育局坦言，實名制現階段只是行政指導層級，毫無法令規範可開罰，教育局只能不斷督導、勸說改善，不過根據實地調查，高雄市多數補習班均已充分揭露老師真實姓名。
高市教育局指出，高市雖沒有大聲公告要推實名制，但林奕含事件發生後，4月28日稽查15家補習班，所有業者皆在立案證書旁邊，揭示授課老師真名，等於已確實做到實名制。
此外，5月9日起，教育局全面清查高雄2000多家文理、技藝補習班教職員身分，截至今天傍晚為止，共收到1800多筆人員資料，經過比對，均無不適任教師在其中，相關清查工作預計19日全部完成。
高市教育局強調，絕對支持全面實名制，也希望教育部法規儘速修訂到位，在法規完備之前，教育局已與高雄市二大補教協會達成共識，由協會約束各自會員，實施實名登錄，以確保學生及家長權益。
(中時)
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