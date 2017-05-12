高二生跑夜市補家用 獲大孝獎

林智傑天天受雇到夜市顧攤，每天只睡3、4小時，只為替媽媽分擔家計。（許素惠攝）

大成商工林智傑父親罹患血癌，一家五口重擔全落在母親身上，為減輕媽媽負擔，國三起每晚受雇跑夜市，收攤回到家往往已凌晨2、3點，隔天6點又得起床上學，每天只睡3、4小時，宛如鐵打身體，家人和老師都很心疼，他卻說已經習慣，平日並協助媽媽照顧爸爸，事親至孝，獲校友會大孝獎。

(中時)