習川會推動百日合作計劃 大陸開放進口美牛

圖為今年4月7日美國總統川普在其佛羅里達別墅海湖莊園接待中國國家主席習近平，兩人會談極為愉快，肢體互動頗有翩然起舞之姿。（圖／美聯社）

大陸國務院新聞辦公室12日舉行記者會，財政部副部長朱光耀(中)、商務部副部長俞建華(右)就中美全面經濟對話框架下經濟合作百日計劃早期收穫相關情況向新聞界發布訊息。（圖／中新社）

自今年習近平訪美與川普進行會晤提出經濟合作百日計劃後，雙方已在農產品貿易、金融服務、投資和能源等領域達成多項共識，大陸宣布對美國牛肉、天然氣與金融服務業開放市場。

據新華社引述國務院新聞辦發布的消息說，中美元首在美國佛羅里海湖莊園會晤期間提出的中美經濟合作百日計劃已達成早期收穫，未來還將討論中美經濟合作一年計劃。

大陸財政部副部長朱光耀表示，中美全面經濟對話在兩國元首推動下，百日計劃在關鍵問題上取得積極進展，已達成的早期收穫共包括10項內容，多數最遲將在2017年7月16日之前完成。

目前已達成的早期收穫清單包括：中國將儘快允許進口美國牛肉，美方要儘快實現中國禽肉出口美國；美國歡迎中國等貿易夥伴自美進口液化天然氣；中方將允許在華外資全資金融服務公司提供信用評級服務等。

報導說，根據早期收穫，美方認識到中國「一帶一路」倡議的重要性，將派代表出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

商務部副部長俞建華說，百日計劃的實質是問題導向、目標管理、友好協商、互利共贏，這也是中美關係中應該堅守的原則。

(中時電子報)