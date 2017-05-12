褒忠連續偷菜賊 捉到了

李嫌連續偷褒忠公有市場內的菜，被監視器拍下。（許素惠翻攝）

褒忠分駐所獲報公有菜市場連續遭小偷光顧，經調閱菜市場內外及周邊路口監視器清查可疑出入人車，比對出李姓男子涉有重嫌，通知李嫌到案，李警訊中坦承不諱，依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時)