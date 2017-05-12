「嵐」櫻井翔 被爆9月迎娶美女主播
傑尼斯團體「嵐」35歲櫻井翔感情生活受矚目，早前被曝與女主播小川彩佳熱戀ing，但遭到雙方否認，澄清只是好友關係，今(12日)更被日媒報導，稱櫻井翔與小川彩佳戀情穩定，有望在今年9月結婚。
據《日刊SUNDAY》報導，櫻井翔先是宣布接拍10月開播日劇《先出生的只有我》，接著才宣布演出7月播出日劇《我的丈夫不能工作》，這種搶在7月日劇先宣布演出10月日劇的狀況，少之又少。
有業界人士就爆料，因為櫻井翔打算在9月與小川彩佳結婚，電視台為避免婚訊影響到10月日劇的宣傳，被模糊焦點，因此選擇提前公布櫻井翔演出電視劇消息，不過目前雙方經紀公司尚未對此回應。
(中時電子報)
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