夜店陪酒凌晨酒駕遭逮 警吃驚美女竟是男人
台南市警二分局12日凌晨5時許在中西區康樂街攔下一名騎車搖晃的「女」騎士，她坦承酒駕，警方查看證件卻是男的，以為是報假名，帶回警所查證才發現「她」真的是「他」，自稱已男扮女裝多時，在夜店陪酒，賺取未來變性手術的費用。
台南市警方12日清晨攔下一名騎車顛簸的女騎士，這名女子身著粉紅色短裙，盤起長髮，身材略顯豐腴卻有一雙修長雙腿，警方要求出示證件，他拿出證件並稱自己是男人，小名叫「阿木」。
警員看到身分證件上前兩碼12，是男性的代表號碼，一度以為眼花，加上他輕聲細語的聲音跟女生無異，懷疑阿木拿假證件報假名，將他帶回警所查證。
警方原本要請女警到場詢問，但先以警政電子系統查看阿木兄弟姊妹的資料與照片，都跟本人不像，才相信他所言非虛。
阿木稱已男扮女裝到夜店上班多時，除了當生活費用外，希望藉此累積經費，未來將作變性手術，成為真正的女人。
警方好奇他竟能在夜店陪酒不被男客發現，定睛打量，發現他除了沒有凹凸有緻的身材以外，穿著女性化，長頭髮與女性聲音都與女性沒差別，短裙下一雙修長雙腿更比女性有過之而無不及，但他酒測值超標，仍以公共危險罪嫌將他移送地檢署偵辦。
(中時)
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