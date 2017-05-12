啟明歡度母親節 鋸琴達人吳垂諭同慶
一年一度的母親節即將來臨，后里啟明學校12日舉辦溫馨慶祝活動，讓孩子們能親手將康乃馨、蛋糕及點字卡片送給偉大的母親，鋸琴達人吳垂諭也現身表演，現場洋溢著一片溫馨氛圍。
「溫馨有愛，向媽咪說愛」活動今天登場，由台中市助盲協會、立委江啟臣、台中市議員張瀞分發起，康久菓子工坊也幫助學生圓夢，市議員陳本添共襄盛舉。
江啟臣表示，五月是一個充滿溫馨和愛的月份，藉由母親節提醒著我們要感謝養育之恩，尤其視障朋友的家人，往往必須付出比一般家庭更多的心力，每一年自己跟著台中市助盲協會，一同到啟明慶祝母親節，藉由一朵康乃馨來向媽媽表示感恩。
今年特別邀請鋸琴達人吳垂諭，他從小先天性白內障而看不見，6歲時動手術才能稍稍見到周圍事物，因此對視障朋友有著特別的關心，並藉由台中市助盲協會所創辦的鋸琴研習班，教導啟明學生學習鋸琴，跳脫失明的框架，能夠更進一步發現不同的世界，未來更可以憑藉這項技能，演出增加收入。
為拓展視覺障礙生的世界觀，啟明今年共有8位同學，參加教育部主辦的日本行國際教育旅行活動，為鼓勵身障學子能突破障礙，勇於擔任台灣視障教育親善大使，協會也特別頒發獎助金給予肯定與支持。
(中時)
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