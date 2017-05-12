南檢這兩天將再與林奕含父母聯絡

女作家林奕含輕生案，家屬數度發表聲明指控補教名師陳星涉誘姦，但又以辦喪事為由推遲台南地檢署的傳喚，導致檢方9日的搜索陳星動作，遭到法界批評「大炮打小鳥」，林奕含12日出殯後，南檢決定這兩天再和家屬聯繫，以便敲定傳喚時間。

台南地檢署表示，最近有立委公布林奕含部落格文章內容，指林女與陳星兩人，早在林讀高二時，就發生性關係等言論，無論是小說、或部落格文章，都只能是參考，必須要有直接事證如DNA檢驗、或是就診紀錄等。

林奕含疑似遭到誘姦案，南檢自從5月1日簽分他字案偵辦以來，因林奕含的父母、配偶尚未到案製作筆錄，檢方即約談陳星，並對其住處展開搜索，此案已被法界批評是司法史上從未發生過的事，南檢盼林奕含出殯後，父母親情緒稍為平靜後，能儘快接受檢方的傳喚，並提供相關事證。

檢方希望林奕含父母和配偶，能提供林女的筆電、手機、日記、就診紀錄等可能事證，供檢警進一步追查。

(中時)