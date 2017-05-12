竹山廂型車滑落山谷，2人受傷送醫

竹山鎮廂型車滑落山谷，2人受傷送醫。（竹山消防分隊提供）

竹山鎮番仔田山區，12日發生廂型車滑落山谷意外，南投縣消防局第3大隊竹山分隊，接獲救災救護指揮科派遣，出動警消及役男共3人前往搶救，發現郭姓男子意識清楚，胸部及肢體疼痛，救護人員給予長背板骨折固定；阮姓婦人意識清楚，頭部及肢體疼痛，都送醫院治療。

(中時)