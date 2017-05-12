「媽，病人比重要」 優良護理長感言 讓人鼻酸
高雄榮總台南分院慶祝護師節與母親節，院長王志龍贈送全院護理同仁，每人一束金莎巧克力及一朵香水玫瑰花香皂，王志龍感謝護理人員在醫療服務中的貢獻與付出，他說，護理人員是醫師最重要工作夥伴，也是得力助手，總是站在第一線替醫師守護著病人。
活動也特別表揚優良護理師黃世芬護理長等17人。獲獎的護理長蘇淑芬說，某次正陪孩子吃晚餐，醫院同仁來電稱某病人吵著要見護理長，該病人不僅在病房房間內喊叫外，也在護理站將護理文件打散在地，同仁無力安撫，她一火速趕到醫院處理，再回到家已近午夜12時，孩子一句「媽媽，病人比我還要重要」，讓她心碎。
但她說，因孩子正值叛逆期，她花了很多時間與孩子溝通，如今，孩子也會說媽媽妳好辛苦，並準備好愛的晚餐，讓其他護理人員聽了心有戚戚焉。
王志龍表示，護理人員永遠把病人擺在第一順位，期勉護理人員除了守護病人健康外，也要關注自身。
護理部王素琴主任從南丁格爾手中引光，再將這光明的光，一個傳遞一個，代表護理人員愛與熱的傳承。王素琴說，要將護理之愛，關懷病人之情，代代傳承，生生不熄。活動中也表揚17位負責盡職、熱忱服務或特殊貢獻之績優護理人員。
(中時)
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